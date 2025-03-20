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КСУ здійснить комплекс заходів для посилення контролю за виконанням рішень Суду

11:12, 20 березня 2025
КСУ виробить механізм належного реагування на факти невиконання його рішень.
КСУ здійснить комплекс заходів для посилення контролю за виконанням рішень Суду
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Конституційний Суд України буде реагувати на кожен факт невиконання його рішень. Таку заяву зробили у КСУ 20 березня, вказавши, що виконання рішень Суду є вимогою Конституції України та фундаментальною засадою діяльності КСУ.

Відтак, Суд відстежуватиме кожен випадок невиконання його актів і вживатиме відповідних заходів, наголосив виконувач обов’язків Голови Суду Василь Лемак під час робочої наради, присвяченої питанням посилення моніторингу та контролю за виконанням рішень Суду.

За підсумками наради доручено Секретаріату Суду здійснити комплекс заходів для посилення контролю за виконанням його рішень та вироблення механізму належного реагування на такі факти, а саме:

  • Систематизувати та узагальнити дані про стан виконання судових актів за 2024 рік.
  • Напрацювати методику оцінки ефективності їх реалізації з боку законодавчої, виконавчої та судової влади.

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КСУ рішення суду Конституція

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