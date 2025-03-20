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ЄСПЛ висловився щодо критики у Facebook діяльності поліцейських під час виконання ними своїх обов’язків

10:36, 20 березня 2025
У ЄСПЛ пояснили, чи є дифамацією оприлюднення в мережі Facebook критичного допису про діяльність поліцейських під час виконання ними своїх обов’язків.
ЄСПЛ висловився щодо критики у Facebook діяльності поліцейських під час виконання ними своїх обов’язків
Ілюстративне зображення: Times Newspapers Ltd
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ЄСПЛ не встановив порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у справі TOTH AND CRIȘAN v. ROMANIA (№ 45430/19). Як повідомили у Верховному Суді, справа стосувалася подій 2016 року, коли двоє поліцейських оштрафували жінку та її матір за неправильну утилізацію відходів. Одна з них опублікувала в мережі Facebook допис із фото поліцейських та іменем одного з них, критикуючи їхні дії.

Заявники звернулися до суду через зміст допису, поширену без їхньої згоди інформацію та суспільний резонанс, викликаний цією публікацією, проте в задоволенні позову було відмовлено.

ЄСПЛ вирішив, що опублікований допис стосувався питання, що становить значний суспільний інтерес, а саме застосування сили представниками держави, особливо коли це стосується звинувачень у жорстокості або неправомірних діях поліції.

ЄСПЛ погодився з національними судами в тому, що заявники не можуть користуватися таким самим захистом свого права на повагу до приватного життя, що й звичайні особи, оскільки вони, діючи в межах своїх офіційних повноважень, є суб’єктами ширших меж допустимої критики.

Крім цього, ЄСПЛ погодився з позицією національних судів про те, що фотографія не була зроблена за обставин, які б показували заявників у несприятливому світлі, і що вона не представляла їх у спосіб, який міг би підірвати їхній суспільний авторитет.

ЄСПЛ вважав, що фото було зроблено лише для того, щоб підтримати зміст коментарів автора допису, і просте повідомлення імені заявника поруч з його фотографією без будь-яких негативних конотацій, пов’язаних з ім’ям або спотворенням фото, не може вважатися особливо істотним втручанням у право на повагу до приватного життя.

Між іншим, у дописі не було згадано жодних деталей приватного життя заявників.

ЄСПЛ зауважив, що авторка допису не могла нести відповідальність за потенційні наслідки коментарів третіх осіб, деякі з яких були непристойними або наклепницькими, оскільки кожна особа несе відповідальність лише за власні висловлювання, й умов для відповідальності третіх осіб у цій справі не було.

Офіційний текст рішення у справі TOTH AND CRIȘAN v. ROMANIA розміщений на вебсайті Європейського суду з прав людини.

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