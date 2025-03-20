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ЕСПЧ высказался по поводу критики в Facebook деятельности полицейских при исполнении ими своих обязанностей

10:36, 20 марта 2025
В ЕСПЧ разъяснили, является ли диффамацией публикация в Facebook критического поста о деятельности полицейских при исполнении ими своих служебных обязанностей.
ЕСПЧ высказался по поводу критики в Facebook деятельности полицейских при исполнении ими своих обязанностей
Иллюстративное изображение: Times Newspapers Ltd
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ЕСПЧ не установил нарушения статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в деле TOTH AND CRIȘAN v. ROMANIA (№ 45430/19). Как сообщили в Верховном суде, дело касалось событий 2016 года, когда двое полицейских оштрафовали женщину и ее мать за неправильную утилизацию отходов. Одна из них опубликовала в Facebook пост с фотографией полицейских и именем одного из них, критикуя их действия.

Заявители обратились в суд из-за содержания публикации, распространения информации без их согласия и общественного резонанса, вызванного этим постом, но в удовлетворении иска им было отказано.

ЕСПЧ постановил, что опубликованный пост касался вопроса значительного общественного интереса, а именно применения силы представителями государства, особенно в случаях обвинений в жестокости или неправомерных действиях полиции.

Суд согласился с национальными судами, что заявители не могут пользоваться такой же защитой права на уважение частной жизни, как обычные лица, поскольку, действуя в рамках своих служебных полномочий, они являются объектами более широкой допустимой критики.

Кроме того, ЕСПЧ согласился с позицией национальных судов, что фотография не была сделана при обстоятельствах, выставляющих заявителей в неблагоприятном свете и не подрывала их общественный авторитет.

Суд рассмотрел фото как способ поддержать содержание комментариев автора поста, и простое упоминание имени заявителя рядом с его фотографией без негативных коннотаций не может считаться значительным вмешательством в право на уважение частной жизни.

Кроме того, в публикации не содержалось личных данных заявителей.

ЕСПЧ также отметил, что автор поста не может нести ответственность за возможные последствия комментариев третьих лиц, некоторые из которых были непристойными или клеветническими, поскольку каждое лицо несет ответственность только за собственные высказывания, и условий для ответственности за комментарии третьих лиц в этом деле не было.

Официальный текст решения по делу TOTH AND CRIȘAN v. ROMANIA размещен на сайте Европейского суда по правам человека.

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