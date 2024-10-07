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На Волыни суд оштрафовал бывшего военного, требовавшего 8 тысяч долларов за уклонение от мобилизации

20:55, 7 октября 2024
Обвиняемый пообещал знакомому за взятку снять его с розыска в системе «Оберег» и помочь оформить документы о признании его непригодным для прохождения службы по состоянию здоровья.
На Волыни суд оштрафовал бывшего военного, требовавшего 8 тысяч долларов за уклонение от мобилизации
Фото: depositphotos
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Суд на Волыни наказал бывшего военного требовал у мужчины 8 тысяч долларов за оформление документации о непригодности к службе в армии. Приговор по делу №161/15851/24 вынес Луцкий горрайонный суд Волынской области.

В материалах дела отмечается, что в январе 2024 года обвиняемый встретился со своим знакомым призывного возраста и пообещал за 8 тыс. долларов вознаграждения снять его с розыска в информационной системе «Оберег», помочь оформить документы о признании его непригодным для прохождения службы по состоянию здоровья с последующим исключением из военного учета.

Поскольку мужчина ранее был добровольцем территориальной обороны в Запорожской области, он утверждал, что имеет связки и повлияет на сотрудников ТЦК и СП. В период с 23 апреля по 12 июня 2024 года он успел получить несколькими траншами 4 тысячи долларов.

Кроме того, правоохранители установили, что обвиняемый незаконно приобрел боевые боеприпасы и патроны, которые долгое время хранил у себя дома.

На суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учел то обстоятельство, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно и имеет крепкие социальные связи, воспитывает малолетнего ребенка, а его 19-летний сын с 28 мая 2024 года проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (незаконное обращение с оружием и принятие неправомерной выгоды) и назначил ему штраф в размере 9700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 164900 гривен. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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