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В Ровенской области отчим несколько раз изнасиловал малолетнюю падчерицу — как его наказали

13:57, 21 декабря 2024
Обвиняемый свою вину не признал, с решением суда не согласился.
В Ровенской области отчим несколько раз изнасиловал малолетнюю падчерицу — как его наказали
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В Ровенской апелляционный суд пересмотрел приговор отчиму, который насиловал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Решено оставить в силе приговор 31-летнему мужчине в виде 15 лет за решеткой, а его данные занесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

Прокурорами доказано, что проживающий на Сарненщине уроженец Закарпатья в августе 2021 года несколько раз изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием и отсутствием жизненного опыта у тогда еще 13-летней девочки.

В январе этого года коллегия судей Ровенского районного суда вынесла приговор. Впрочем, обвиняемый своей вины не признал, с решением не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил его оправдать. Однако Ровенский апелляционный суд, заслушав доводы прокурора, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

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насилие приговор

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