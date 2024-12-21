В Ровенской области отчим несколько раз изнасиловал малолетнюю падчерицу — как его наказали

Обвиняемый свою вину не признал, с решением суда не согласился.

В Ровенской апелляционный суд пересмотрел приговор отчиму, который насиловал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Решено оставить в силе приговор 31-летнему мужчине в виде 15 лет за решеткой, а его данные занесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

Прокурорами доказано, что проживающий на Сарненщине уроженец Закарпатья в августе 2021 года несколько раз изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием и отсутствием жизненного опыта у тогда еще 13-летней девочки.

В январе этого года коллегия судей Ровенского районного суда вынесла приговор. Впрочем, обвиняемый своей вины не признал, с решением не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просил его оправдать. Однако Ровенский апелляционный суд, заслушав доводы прокурора, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.