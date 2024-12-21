На Рівненщині вітчим кілька разів зґвалтував малолітню падчерку — як його покарали

Обвинувачений своєї вини не визнав, з рішенням суду не погодився.

На Рівненщині апеляційний суд переглянув вирок вітчиму, який ґвалтував малолітню падчерку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Вирішено залишити у силі вирок 31-річному чоловікові у вигляді 15 років за ґратами, а його дані занесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

Прокурорами доведено, що уродженець Закарпаття, який проживає на Сарненщині, у серпні 2021 року кілька разів зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Чоловік скористався безпорадним станом та відсутністю життєвого досвіду в тоді ще 13-річної дівчинки.

У січні цього року колегія суддів Рівненського районного суду ухвалила вирок. Втім обвинувачений своєї вини не визнав, з рішенням не погодився і подав апеляційну скаргу, у якій просив його виправдати. Однак, Рівненський апеляційний суд, заслухавши доводи прокурора, залишив вирок суду першої інстанції без змін.

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