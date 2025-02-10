Суд оправдал женщин, которых более 10 лет обвиняли в игорном бизнесе

Суд признал доказательства по делу об игорном бизнесе некорректными.

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Бердичевский горрайонный суд, рассмотрев уголовное производство по обвинению двух жительниц Бердичева в занятии игорным бизнесом, оправдал их в связи с недоказанностью, что данное уголовное правонарушение совершено обвиняемыми. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Йдеться про події ще 2012 року. Двох жінок 1975 та 1976 років народження обвинувачено у тому, що вони, достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в Україні, маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку, займалися вказаним видом діяльності. Згідно з обвинуваченням, це відбувалося в одному з торгівельних павільйонів на території одного з ринків у Бердичів. Під час обшуку там було вилучено 17 гральних автоматів.

На час подій обвинувачені працювали на посаді адміністратора та оператора-касира відповідно. Жодна з них своєї вини в інкримінованих правопорушеннях не визнала, обидві відмовились від дачі показань.

До суду справа надійшла у 2014 році та за увесь час слухалася кількома складами суду.

При ухваленні даного вироку суд, ґрунтуючись на власному переконанні, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їхній сукупності, надав оцінку всім дослідженим доказам з точки зору їхньої належності, допустимості, достовірності і достатності та дійшов висновку, що пред'явлене обвинувачення не знайшло свого підтвердження.

Зокрема, слідство не встановило, чим саме були ті 17 предметів, схожих на гральні автомати, оскільки щодо них не призначалася і не проводилася відповідна експертиза; не підтверджено походження вилучених під час огляду місця події коштів (кому вони належать, яким чином з′явилися у приміщенні, кому мали бути передані тощо), так як і не встановлювалося, хто, як, у якій кількості отримував прибуток з даної незаконної діяльності; не проводилася оперативна закупка.

«Докази щодо осіб, які не були організаторами бізнесу, їхнього усвідомлення участі у зайнятті забороненим видом господарської діяльності та, обов'язково, наявності мети отримання незаконного прибутку, корисливого мотиву не лише суду не надавалися, але й взагалі не збиралися, хоча про це були навіть вказівки суду при поверненні справи на додаткове розслідування, які були підтримані судом апеляційної інстанції, однак були проігноровані.

Вказана правова позиція підтримується у рішеннях Верховного Суду і у інших справах, де ухвалювалися виправдувальні вироки щодо осіб, які не є організаторами грального бізнесу», - ідеться у вироку.

Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів. До набрання вироком чинності суд скасував щодо обвинувачених запобіжний захід у вигляді особистого зобов′язання (справа № 274/105/14-к).

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