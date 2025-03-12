В США Верховный суд Аризоны представил ИИ-спикеров — видео

Дэниел и Викторию будут специализироваться на предоставлении доступных объяснений решений и заключений по делам.

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Верховный суд Аризоны представили двух новых спикеров учреждения, что стало неожиданностью, пишет FOX 10

В своем заявлении суд назвал двух спикеров, Дэниела и Викторию, «репортерами новостей, созданными с помощью искусственного интеллекта».

«Дуэт искусственного интеллекта специализируется на предоставлении понятных и доступных объяснений решений и заключений по делам», — говорится в части заявления.

Отмечается, что изначально суд рассматривал возможность создания коротких видеороликов для сопровождения судебных решений и пресс-релизов, но фактор своевременности стал решающим.

«Используя созданные с помощью искусственного интеллекта аватары, суд добился аналогичных результатов за значительно меньшее время», — говорится в части заявления.

Также там добавили, что Дэниел и Виктория будут поочередно освещать новости суда, как на их веб-сайте, так и на платформах социальных сетей. В будущем к ним могут присоединиться и другие репортеры.

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