Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В США Верховный суд Аризоны представил ИИ-спикеров — видео

12:24, 12 марта 2025
Дэниел и Викторию будут специализироваться на предоставлении доступных объяснений решений и заключений по делам.
В США Верховный суд Аризоны представил ИИ-спикеров — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Аризоны представили двух новых спикеров учреждения, что стало неожиданностью, пишет FOX 10

В своем заявлении суд назвал двух спикеров, Дэниела и Викторию, «репортерами новостей, созданными с помощью искусственного интеллекта».

«Дуэт искусственного интеллекта специализируется на предоставлении понятных и доступных объяснений решений и заключений по делам», — говорится в части заявления.

Отмечается, что изначально суд рассматривал возможность создания коротких видеороликов для сопровождения судебных решений и пресс-релизов, но фактор своевременности стал решающим.

«Используя созданные с помощью искусственного интеллекта аватары, суд добился аналогичных результатов за значительно меньшее время», — говорится в части заявления.

Также там добавили, что Дэниел и Виктория будут поочередно освещать новости суда, как на их веб-сайте, так и на платформах социальных сетей. В будущем к ним могут присоединиться и другие репортеры.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом»

Наиболее целесообразным местом для установки монумента Джорджу Вашингтону депутаты считают постамент, где ранее находился памятник Владимиру Ленину, а одним из элементов композиции может быть стела, на которой будут высечены слова Тараса Шевченко из поэмы «Юродивый»: «Когда мы дождемся Вашингтона, С новым и праведным законом? А дождемся-таки когда-нибудь».

Корпоративной культурой, профессиональным и личностным развитием членов ВККС займутся иностранные партнеры и общественные активисты

Высшая квалификационная комиссия судей хочет улучшить микроклимат в стенах ВККС.

Средняя зарплата руководства Госфинмониторинга составила 423 тысячи грн, в НАПК, Налоговой и Госагентстве по туризму – более 200 тысяч грн – данные Минфина

Данные Минфина свидетельствуют, что лидерами по уровню зарплат являются НАПК, АМКУ и Аппарат Верховной Рады.

Зарплаты чиновников планируют отвязать от прожиточного минимума новым законом

Зарплаты госслужащих и должностных лиц сейчас «привязаны» к прожиточному минимуму, и это нужно менять, ведь рост соцвыплат не должен автоматически влечь за собой повышение зарплат тем, кто чувствует себя достаточно комфортно – народный депутат Виталий Безгин.

Результаты квалификационного экзамена на должности судей апелляционных административных судов – известны 67 кандидатов, которые идут дальше

Следующий этап – собеседования, состоятся весной-летом.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики