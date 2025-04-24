Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд признал законным постановление о завершении исполнительного производства

12:37, 24 апреля 2025
Жалоба на действия государственного исполнителя отклонена из-за отсутствия нарушений.
Суд признал законным постановление о завершении исполнительного производства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черкасский окружной административный суд рассмотрел спор относительно завершения исполнительного производства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отметили в суде, несогласие истца с содержанием ответа на обращение, предоставленного юридическим лицом во исполнение судебного решения, не может служить основанием для отмены постановления государственного исполнителя о завершении исполнительного производства, поскольку соответствующее обязательство по предоставлению ответа исполнялось в соответствии с резолютивной частью решения.

Суд, на основании совокупной оценки доказательств и аргументов сторон, а также анализа законодательства, пришел к выводу, что индивидуальный акт, принятый в форме постановления о завершении исполнительного производства, является правомерным.

Спорные правоотношения возникли по поводу завершения исполнительного производства согласно п. 9 ч. 1 ст. 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве» № 1404-VIII — фактическое полное исполнение судебного решения в соответствии с исполнительным документом.

Обосновывая исковые требования, истец указал, что постановление государственного исполнителя о завершении исполнительного производства является неправомерным и подлежит отмене, поскольку у государственного исполнителя отсутствовало обязательное условие для завершения производства, предусмотренное п. 9 ч. 1 ст. 39 Закона № 1404-VIII, так как должник не полностью исполнил судебное решение, поскольку ответ на поставленные в обращении вопросы не является информативным.

Суд отметил, что государственный исполнитель не может указывать должнику, какой по содержанию дать ответ, поскольку исполнитель не вмешивается в реализацию полномочий юридического лица при рассмотрении обращения и обеспечении исполнения судебного решения, которое содержит обязательство совершить действие — предоставить ответ на вопрос. Поэтому вынесение постановления о завершении исполнительного производства при наличии доказательств предоставленного ответа является обязанностью государственного исполнителя, установленной Законом № 1404-VIII.

Суд не установил, что государственный исполнитель нарушил требования Закона № 1404-VIII или допустил противоправное бездействие, а потому основания для признания постановления неправомерным и его отмены отсутствуют, учитывая, что во исполнение судебного решения должником истцу предоставлен ответ на поставленные в обращении вопросы таким образом, который является логичным и понятным. Таким образом, постановление государственного исполнителя не нарушает прав истца.

Учитывая, что государственный исполнитель был проинформирован должником об исполнении судебного решения, при этом в компетенцию исполнителя не входит предоставление правовой оценки законности содержания и обоснованности ответа на обращение, суд пришел к выводу, что действия государственного исполнителя являются правомерными и совершены на основании, в пределах полномочий и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

Решение Черкасского окружного административного суда по делу № 580/1226/24 (оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями) вступило в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика госисполнитель

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земли, на которой расположен памятник археологии местного значения

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры.

Комитет рекомендовал Раде принять проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке, инициаторами которого выступили Никита Потураев, Николай Княжицкий и другие.

Отчет о прогрессе по соглашению о полезных ископаемых будет до 26 апреля – Шмыгаль в Вашингтоне встретился с Бессентом

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом подчеркнул, что соглашение обязательно должно быть ратифицировано в Верховной Раде, а также обсудил финансирование Украины на 2026 год.

Конкурс в общие апелляционные суды может состояться по новым правилам – что говорят в ВККС

ВККС хочет провести конкурс в общие апелляции максимально быстро и без пробуксовок со стороны Общественного совета добропорядочности.

Законопроект Третьяковой об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам передали на рабочую группу

Комитет по вопросам социальной политики решил передать законопроект об ограничении пенсий прокурорам на доработку рабочей группе.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео