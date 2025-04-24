Суд признал законным постановление о завершении исполнительного производства

Жалоба на действия государственного исполнителя отклонена из-за отсутствия нарушений.

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Черкасский окружной административный суд рассмотрел спор относительно завершения исполнительного производства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отметили в суде, несогласие истца с содержанием ответа на обращение, предоставленного юридическим лицом во исполнение судебного решения, не может служить основанием для отмены постановления государственного исполнителя о завершении исполнительного производства, поскольку соответствующее обязательство по предоставлению ответа исполнялось в соответствии с резолютивной частью решения.

Суд, на основании совокупной оценки доказательств и аргументов сторон, а также анализа законодательства, пришел к выводу, что индивидуальный акт, принятый в форме постановления о завершении исполнительного производства, является правомерным.

Спорные правоотношения возникли по поводу завершения исполнительного производства согласно п. 9 ч. 1 ст. 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве» № 1404-VIII — фактическое полное исполнение судебного решения в соответствии с исполнительным документом.

Обосновывая исковые требования, истец указал, что постановление государственного исполнителя о завершении исполнительного производства является неправомерным и подлежит отмене, поскольку у государственного исполнителя отсутствовало обязательное условие для завершения производства, предусмотренное п. 9 ч. 1 ст. 39 Закона № 1404-VIII, так как должник не полностью исполнил судебное решение, поскольку ответ на поставленные в обращении вопросы не является информативным.

Суд отметил, что государственный исполнитель не может указывать должнику, какой по содержанию дать ответ, поскольку исполнитель не вмешивается в реализацию полномочий юридического лица при рассмотрении обращения и обеспечении исполнения судебного решения, которое содержит обязательство совершить действие — предоставить ответ на вопрос. Поэтому вынесение постановления о завершении исполнительного производства при наличии доказательств предоставленного ответа является обязанностью государственного исполнителя, установленной Законом № 1404-VIII.

Суд не установил, что государственный исполнитель нарушил требования Закона № 1404-VIII или допустил противоправное бездействие, а потому основания для признания постановления неправомерным и его отмены отсутствуют, учитывая, что во исполнение судебного решения должником истцу предоставлен ответ на поставленные в обращении вопросы таким образом, который является логичным и понятным. Таким образом, постановление государственного исполнителя не нарушает прав истца.

Учитывая, что государственный исполнитель был проинформирован должником об исполнении судебного решения, при этом в компетенцию исполнителя не входит предоставление правовой оценки законности содержания и обоснованности ответа на обращение, суд пришел к выводу, что действия государственного исполнителя являются правомерными и совершены на основании, в пределах полномочий и в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины.

Решение Черкасского окружного административного суда по делу № 580/1226/24 (оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями) вступило в законную силу.

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