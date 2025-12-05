Применение законодательства о мобилизации и судебная практика: позиция судьи Верховного Суда

Судья Верховного Суда Светлана Яковлева очертила правовые позиции по применению законодательства в сфере мобилизации, выплат военнослужащим, судебной практике, а также взаимодействия между адвокатами, судами и военными структурами.

Вопросы мобилизации, выплат военнослужащим, соответствующая судебная практика и взаимодействие юристов с судами и военными структурами стали основными темами Всеукраинского форума юристов по военному праву. В мероприятии приняла участие судья Верховного Суда в составе Кассационного уголовного суда Светлана Яковлева.

Судья сосредоточилась на анализе применения ст. 336 УК Украины («Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период») и ст. 407 Кодекса («Самовольное оставление воинской части или места службы»).

Относительно ст. 336 УК Украины спикер пояснила, что состав преступления, предусмотренного этой статьей, может заключаться в:

отказе от получения повестки на отправку с требованием явиться на сборный пункт с последующей неявкой для прохождения военной службы;

неприбытии для отправки в воинскую часть, будучи надлежащим образом уведомленным о призыве на военную службу;

направлении письменного заявления об отказе от прохождения военной службы во время мобилизации.

Наиболее распространенными причинами отказа от призыва и прохождения военной службы являются религиозные убеждения; постоянное проживание гражданина Украины за пределами Украины; признание лица ограниченно годным для прохождения службы.

По указанным вопросам Светлана Яковлева привела релевантные примеры из практики Верховного Суда. В частности, в постановлении КУС ВС от 28 октября 2025 года по делу № 608/1846/23 сделан вывод, что утверждение о незаконности заключения ВВК не ставит под сомнение законность вручения лицу боевой повестки и наличие в его действиях состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, поскольку такое заключение сторона защиты не оспорила в установленном законом порядке.

Разъяснения относительно состава преступления по ст. 336 УК Украины содержит постановление КУС ВС от 13 февраля 2025 года по делу № 168/1083/23. В нем указано, что действия лица будут иметь состав преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, в случае если оно во время мобилизации на особый период, получив повестку о вызове в ТЦК и СП, без предусмотренных законом уважительных причин не явилось в указанное в повестке место и срок к сборному пункту ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Также в этом постановлении отмечено, что неустановление времени вручения такой повестки не влияет на объективную и субъективную стороны указанного уголовного правонарушения, основными элементами которых являются именно факт наличия такой повестки и последствие в виде неисполнения указанных в ней предписаний.

Одним из ключевых является вывод объединенной палаты КУС ВС о том, что законодательство Украины не предусматривает исключения из обязанности проходить военную службу по призыву во время мобилизации, основанного на религиозных или иных убеждениях (постановление ОП КУС ВС от 27 октября 2025 года по делу № 573/838/24). Такие убеждения не могут быть основанием для освобождения лица от уголовной ответственности в случае его уклонения от мобилизации в значении ст. 336 УК Украины. В то же время призыв на военную службу во время мобилизации не лишает права на добросовестный отказ от ношения и/или использования оружия.

Говоря о квалификации действий лица как самовольного оставления воинской части или места службы, Светлана Яковлева акцентировала, что при этом подлежат установлению: форма совершения уголовного правонарушения (самовольное оставление воинской части или места службы / неявка вовремя на службу без уважительных причин) и уважительные причины своевременной неявки на военную службу. При этом, как отметила судья, в ч. 5 ст. 407 УК Украины признак «без уважительных причин» закреплен только в отношении одного проявления объективной стороны рассматриваемого уголовного правонарушения — неявки вовремя на службу, тогда как для самовольного оставления воинской части или места службы этот признак не предусмотрен.

Также подлежат установлению субъект уголовного правонарушения, форма вины (умысел), цель совершения уголовного правонарушения (временно уклониться от обязанностей военной службы). В то же время мотив совершения уголовного правонарушения не является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины. Однако на практике суды указывают различные мотивы самовольного оставления воинской части или места службы и неявки вовремя на службу без уважительных причин (личные мотивы; нежелание переносить трудности военной службы или выполнять служебные обязанности; личная недисциплинированность и недобросовестное отношение к выполнению своих обязанностей).

Также судья рассказала об условиях применения ч. 5 ст. 401 УК Украины, которая предусматривает, что лицо, впервые совершившее во время действия военного положения уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407, 408 Кодекса, может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, установленном уголовным процессуальным законодательством Украины. Эта норма может быть применена при таких условиях:

добровольное обращение лица с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в эту или другую воинскую часть либо на место службы для продолжения прохождения военной службы;

наличие письменного согласия командира воинской части на продолжение таким лицом прохождения военной службы.

Кроме того, при назначении наказания за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 403, 405, 407, 408, 429 УК Украины, исключено освобождение от отбывания наказания с испытанием по ст. 75 Кодекса. Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки (ст. 48 УК Украины) в таких делах возможно только в случае, если обвиняемый на момент рассмотрения дела в суде или после постановления обвинительного приговора мобилизовался и проходил военную службу.

