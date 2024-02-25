Украина и ЦРУ объединили усилия против кремля

Украина стала союзницей ЦРУ в разведке против россии, – The New York Times.

Источник фото: pravda.com

Партнерство между украинской разведкой и Центральной разведывательной службой (ЦРУ) превратило Украину из страны, чьи разведывательные службы долгое время считались скомпрометированными россией, в одного из ключевых разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе против Кремля сегодня. Об этом свидетельствует статья, опубликованная в издании The New York Times.

При поддержке ЦРУ в Украине была построена сеть из 12 передовых оперативных разведывательных баз вдоль российской границы, а также две базы для перехвата информации из российских коммуникаций. Эти базы, которые часто расположены в подземных бункерах, используются для прослушивания российских коммуникаций и управления дронами-камикадзе.

Украинские разведчики также активно сотрудничали с американскими коллегами в преследовании российских оперативников, которые вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году. Это сотрудничество отображается как один из успешных примеров международного сотрудничества в сфере разведки и борьбы с угрозами кибербезопасности.

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