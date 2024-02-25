Україна і ЦРУ об'єднали зусилля проти кремля

Україна стала союзницею ЦРУ в розвідці проти росії, – The New York Times.

Джерело фото: pravda.com

Партнерство між українською розвідкою та Центральною розвідною службою (ЦРУ) перетворило Україну з країни, чиї розвідувальні служби довгий час вважалися скомпрометованими росією, на одного з ключових розвідувальних партнерів Вашингтона у боротьбі проти Кремля сьогодні. Про це свідчить стаття, опублікована у виданні The New York Times.

За підтримки ЦРУ в Україні була побудована мережа з 12 передових оперативних розвідувальних баз уздовж російського кордону, а також дві бази для перехоплення інформації з російських комунікацій. Ці бази, які часто розташовані у підземних бункерах, використовуються для прослуховування російських комунікацій та керування дронами-камікадзе.

Українські розвідники також активно співпрацювали з американськими колегами у переслідуванні російських оперативників, які втручалися у президентські вибори в США у 2016 році. Ця співпраця відображається як один із успішних прикладів міжнародного співробітництва у сфері розвідки та боротьби з загрозами кібербезпеки.

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