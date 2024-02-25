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  1. В Україні

Окупанти розстріляли полонених українських військових: відео

21:49, 25 лютого 2024
Російські окупанти розстріляли українських військових, які потрапили у полон.
Окупанти розстріляли полонених українських військових: відео
Джерело фото: Главком
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Українські військові, які здавалися в полон російським окупантам, стали жертвами чергового воєнного злочину. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, наголошуючи на жорстокості подій.

«Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли», – розповів Лубінець.

Зараз точна кількість загиблих українських військових не відома, проте омбудсмен припускає, що їх було щонайменше сім. Загиблі належали до Спеціальних операційних сил України (СОУ).

«Це військовослужбовці СОУ. Такий розстріл - це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців», - підкреслив Лубінець. Він також додав, що слідство повинно встановити відповідальних осіб та долучити їх до відповідальності за цей злочин, який є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Зазначимо, що деталі події та обставини розстрілу залишаються під дослідженням компетентних органів.

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