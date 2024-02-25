Оккупанты расстреляли пленных украинских военных: видео

Российские оккупанты расстреляли украинских военных, попавших в плен.

Источник фото: Главком

Украинские военные, которые сдавались в плен российским оккупантам, стали жертвами очередного военного преступления. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, подчеркивая жестокость событий.

"Очередное военное преступление вероятно случилось 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - рассказал Лубинец.

Сейчас точное количество погибших украинских военных не известно, однако омбудсмен предполагает, что их было не менее семи. Погибшие принадлежали к Специальным операционным силам Украины (СОУ).

"Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел - это военное преступление! Сейчас нам также известно из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев", - подчеркнул Лубинец. Он также добавил, что следствие должно установить ответственных лиц и привлечь их к ответственности за это преступление, которое является нарушением норм международного гуманитарного права.

Отметим, что детали происшествия и обстоятельства расстрела остаются под исследованием компетентных органов.

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