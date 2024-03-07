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Всегда есть законный путь обжалования – Верховный Суд отменил оправдательный приговор адвокату, который пытался вернуть автомобиль и дал взятку

Верховный Суд указал, что адвокат воспользовался возможностью подать следователю ходатайство о возвращении автомобиля, а после отказа в его удовлетворении – жалобу к следственному судье на бездействие следователя, и хотя судья отказал, однако это не препятствовало дальнейшим правовым действиям.

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Если обличитель имел судимости и сотрудничали с органами расследования в других уголовных производствах, это еще не свидетельствует о наличии провокации – Верховный Суд

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  1. В Украине

Блогер-косметолог в TikTok и охранник в «Одноклассниках» оправдывали агрессию рф против Украины

16:30, 7 марта 2024
Блогер-косметолог и охранник подозреваются в распространении российской пропаганды в TikTok и «Одноклассниках».
Блогер-косметолог в TikTok и охранник в «Одноклассниках» оправдывали агрессию рф против Украины
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Прокуратура начала процессуальные действия против двух жителей столицы, которые использовали свои социальные сети для распространения материалов, которые пропагандировали отношение в пользу россии в войне с Украиной.

По данным Киевской городской прокуратуры, 33-летней бьюти-блогерше, которая активно продвигала свои косметические услуги в ТикТок, было сообщено о подозрении в распространении материалов, которые разоблачают вооруженную агрессию россии против Украины как внутренний конфликт. Она неожиданно изменила свой профиль и начала публиковать видео с политическим содержанием, призывая к прекращению гибридной войны в Украине и требуя моральной компенсации за нестабильную жизнь в столице. Статья, по которой ей предъявлено подозрение, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Между тем, 61-летний охранник паркинга, активный пользователь социальной сети "Одноклассники", также получил сообщение о подозрении. Он распространял материалы, которые оправдывали вооруженную агрессию россии против Украины и глорифицировали лиц, участвовавших в этих действиях. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Оба случая показывают серьезность проблемы с пропагандой и влиянием социальных сетей на формирование мнения граждан.

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