Блогер-косметолог и охранник подозреваются в распространении российской пропаганды в TikTok и «Одноклассниках».

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура начала процессуальные действия против двух жителей столицы, которые использовали свои социальные сети для распространения материалов, которые пропагандировали отношение в пользу россии в войне с Украиной.

По данным Киевской городской прокуратуры, 33-летней бьюти-блогерше, которая активно продвигала свои косметические услуги в ТикТок, было сообщено о подозрении в распространении материалов, которые разоблачают вооруженную агрессию россии против Украины как внутренний конфликт. Она неожиданно изменила свой профиль и начала публиковать видео с политическим содержанием, призывая к прекращению гибридной войны в Украине и требуя моральной компенсации за нестабильную жизнь в столице. Статья, по которой ей предъявлено подозрение, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Между тем, 61-летний охранник паркинга, активный пользователь социальной сети "Одноклассники", также получил сообщение о подозрении. Он распространял материалы, которые оправдывали вооруженную агрессию россии против Украины и глорифицировали лиц, участвовавших в этих действиях. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Оба случая показывают серьезность проблемы с пропагандой и влиянием социальных сетей на формирование мнения граждан.

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