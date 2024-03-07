Блогерка-косметолог у TikTok та охоронець в «Однокласниках» виправдовували агресію рф проти України

Блогерка-косметолог і охоронець підозрюються у поширенні російської пропаганди в TikTok та «Однокласниках».

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура розпочала процесуальні дії проти двох мешканців столиці, які використовували свої соціальні мережі для поширення матеріалів, які пропагували ставлення на користь росії у війні з Україною.

За даними Київської міської прокуратури, 33-річній б'юті-блогерці, яка активно просувала свої косметичні послуги в ТікТок, було повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, які викривають збройну агресію росії проти України як внутрішній конфлікт. Вона несподівано змінила свій профіль і почала публікувати відео з політичним змістом, закликаючи до припинення гібридної війни в Україні та вимагаючи моральної компенсації за нестабільне життя в столиці. Стаття, за якою їй пред'явлено підозру, передбачає до 5 років позбавлення волі.

Тим часом, 61-річний охоронець паркінгу, активний користувач соціальної мережі «Однокласники», також отримав повідомлення про підозру. Він поширював матеріали, які виправдовували збройну агресію росії проти України та глорифікували осіб, що брали участь у цих діях. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Обидва випадки показують серйозність проблеми з пропагандою та впливом соціальних мереж на формування думки громадян.

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