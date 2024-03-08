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Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

  1. В Україні

Працівник став пенсіонером: чи нараховувати ЄСВ на його зарплату

09:40, 8 березня 2024
Податкова повідомляє, що звільнення від сплати єдиного внеску за працюючих у роботодавця пенсіонерів законодавством не передбачено.
Працівник став пенсіонером: чи нараховувати ЄСВ на його зарплату
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Податкова служба в Одеській області повідомляє, що сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування регулюється Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

Зазначається, що згідно з абзацом другим п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 роботодавці – підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, є платниками єдиного внеску.

Платники єдиного внеску, зокрема роботодавці, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок за застрахованих осіб.

Звільнення від сплати єдиного внеску за працюючих на підприємстві, в установі, організації (у роботодавця) пенсіонерів законодавством не передбачено.

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