Уряд не може визначитися у питанні визнання територій бойових дій для оподаткування, – Гетманцев

Питання визначенням територій бойових дій для оподаткування стало для Кабміну випробуванням, – Гетманцев.

Питання визначення територій активних бойових дій для оподаткування для Кабінету Міністрів України стало майже кармічним випробуванням, – заявив голова парламентського комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Спершу цілий рік Уряд не міг визначитися аж доки наш парламент не вирішив цю проблему за Уряд шляхом прийняття Закону № 3050-IX. Але навіть зараз Кабміну, а точніше Мінреінтеграції, вдається створювати для платників податків додаткові питання майже на рівному місці», – пише Гетманцев.

Зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів від 9 травня 2023 року № 469, призвели до додавання нової категорії територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси. Це створило додаткові питання щодо застосування податкових пільг на таких територіях.

Більше того, за його словами, Мінреінтеграції при наповненні переліку допускає ситуації, коли один і той же населений пункт може мати однакову дату як завершення, так і початку бойових дій. Це робить перелік ще більш неоднозначним для застосування в оподаткуванні, з огляду на те, що податкові пільги зазвичай прив'язані до дати завершення активних бойових дій.

Джерело фото: t.me/getmantsevdanil

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