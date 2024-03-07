Правительство не может определиться в вопросе признания территорий боевых действий для налогообложения, – Гетманцев

Вопрос определением территорий боевых действий для налогообложения стал для Кабмина испытанием, – Гетманцев.

Вопрос определения территорий активных боевых действий для налогообложения для Кабинета Министров Украины стал почти кармическим испытанием, - заявил председатель парламентского комитета по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Сначала целый год Правительство не могло определиться пока наш парламент не решил эту проблему за Правительство путем принятия Закона № 3050-IX. Но даже сейчас Кабмину, а точнее Минреинтеграции, удается создавать для налогоплательщиков дополнительные вопросы почти на ровном месте", - пишет Гетманцев.

Изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров от 9 мая 2023 года № 469, привели к добавлению новой категории территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы. Это создало дополнительные вопросы по применению налоговых льгот на таких территориях.

Более того, по его словам, Минреинтеграции при наполнении перечня допускает ситуации, когда один и тот же населенный пункт может иметь одинаковую дату как завершения, так и начала боевых действий. Это делает перечень еще более неоднозначным для применения в налогообложении, учитывая то, что налоговые льготы обычно привязаны к дате завершения активных боевых действий.

Источник фото: телеграмм Даниила Гетманцева

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