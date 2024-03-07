Швеция окончательно присоединилась к НАТО.

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Швеция официально присоединилась к НАТО и стала 32-м членом Альянса. Соответствующий протокол о присоединении к Североатлантическому альянсу был опубликован на сайте Госдепа США.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже, после ряда договоренностей, Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, которая не ратифицировала заявку, что было последним препятствием для Стокгольма.

Напомним, во вторник, 5 марта, новоизбранный президент Венгрии Тамаш Шуек утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

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