Швеція остаточно приєдналася до НАТО.

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Швеція офіційно приєдналася до НАТО та стала 32-им членом Альянсу. Відповідний протокол про приєдання до Північноатлантичного альянсу опублікували на сайті Держдепу США.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення рф на територію України, Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення виступили Туреччина та Угорщина. Пізніше, після низки домовленостей, Анкара все ж дала свою згоду.

Довгий час Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку, що було останньою перешкодою для Стокгольма.

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, новообраний президент Угорщини Тамаш Шуйок затвердив ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

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