Работник стал пенсионером: начислять ли ЕСВ на его зарплату

Налоговая сообщает, что освобождение от уплаты единого взноса за работающих у работодателя пенсионеров законодательством не предусмотрено.

Налоговая служба в Одесской области сообщает, что уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование регулируется Законом №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Отмечается, что согласно абзацу второму п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона №2464 работодатели – предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или по гражданско-правовым договорам (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем, если выполняемые работы (оказываемые услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей), в в том числе филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, имеющих отдельный баланс и самостоятельно ведущие расчеты с застрахованными лицами, являются плательщиками единого взноса.

Плательщики единого взноса, в том числе работодатели, обязаны своевременно и в полном объеме начислять и уплачивать единый взнос за застрахованных лиц.

Освобождение от уплаты единого взноса за работающих на предприятии, в учреждении, организации (у работодателя) пенсионеров законодательством не предусмотрено.

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