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В Киеве на Берестейском проспекте легковушка въехала в остановку: видео

14:40, 17 апреля 2024
Очевидцы сообщают о пострадавших в результате ДТП.
В Киеве на Берестейском проспекте легковушка въехала в остановку: видео
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На проспекте Берестейском в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль врезался в остановку. Об этом информируют очевидцы в телеграм-каналах.

На месте происшествия присутствуют несколько карет скорой помощи и полиция. Сообщается о наличии пострадавших. Детали и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

Телеграмм-каналы распространяют видео с места происшествия.

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