Как одиноким родителям оформить финансовую поддержку на ребенка: объяснение

Помощь на ребенка можно оформить как онлайн, так и офлайн.

Источник фото: shostka.info

Денежную помощь на ребенка одинокой матери или отцу можно оформить офлайн, или заполнить форму на портале Дія. Подача онлайн-заявки займет примерно 30 минут.

Онлайн-процедура подачи заявления происходит на портале Дія и занимает около 30 минут. Сначала нужно нажать "Подать заявление" и авторизоваться, выбрать основание для получения помощи и указать данные ребенка. Затем надо выбрать способ получения помощи, заполнить данные о членах семьи и о доходах и имуществе. Также нужно подгрузить сканкопию справки о заболевании ребенка, если таковая имеется. Заявление нужно проверить, подписать электронной подписью или Дія.Подписью и отправить на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Что касается офлайн-обращения, его можно подать заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц. Для этого необходимо предоставить определенный перечень документов, в частности заявление о назначении, декларацию о доходах и имуществе, копии свидетельств о рождении ребенка, справку из школы и другие.

Стоит заметить, что для получения помощи важно правильно заполнить все необходимые документы и предоставить достоверную информацию о своей семье и финансовом положении.

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