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Як одиноким батькам оформити фінансову підтримку на дитину: пояснення

10:18, 30 квітня 2024
Допомогу на дитину можна оформити як онлайн, так і офлайн.
Як одиноким батькам оформити фінансову підтримку на дитину: пояснення
Джерело фото: shostka.info
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Грошову допомогу на дитину одинокій матері або батьку можна оформити офлайн, або заповнити форму на порталі Дія. Подання онлайн-заявки займе приблизно 30 хвилин.

Онлайн-процедура подачі заяви відбувається на порталі Дія і займає близько 30 хвилин. Спочатку потрібно натиснути "Подати заяву" та авторизуватись, обрати підставу для отримання допомоги та вказати дані дитини. Потім треба обрати спосіб отримання допомоги, заповнити дані про членів сім'ї та про доходи та майно. Також потрібно підвантажити сканкопію довідки про захворювання дитини, якщо така є. Заяву потрібно перевірити, підписати електронним підписом або Дія.Підписом та надіслати на розгляд в орган соціального захисту населення.

Щодо офлайн-звернення, його можна подати рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. Для цього необхідно надати певний перелік документів, зокрема заяву про призначення, декларацію про доходи та майно, копії свідоцтв про народження дитини, довідку зі школи та інші.

Варто зауважити, що для отримання допомоги важливо правильно заповнити всі необхідні документи та надати достовірну інформацію про свою сім'ю та фінансове становище.

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