Закон о мобилизации: у Минобороны назвали ключевых изменениях

В Минобороны подготовили графики ключевых изменений относительно закона о мобилизации.

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18 мая вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX. 17 апреля его официально опубликовали (законопроект 10449).

Министерство обороны на графиках рассказало о ключевых изменениях, которые касаются как военнослужащих, так и гражданских граждан Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Кроме того, новый закон о мобилизации № 3633-IX предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будет блокироваться предоставление отсрочки более, чем одному смотрителю за больным лицом или лицом с инвалидностью.

У граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК.

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