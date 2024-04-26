Глава Броварской РГА, который пьяный сбил пешеходов, будет уволен, — заявление начальника КОВА

В результате ДТП пострадали три взрослых и один ребенок, им оказывается помощь, - глава Киевской ОВА.

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен после ДТП в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

Он прокомментировал инцидент в Броварах, где Майбороженко пьяный наехал на людей. Кравченко отметил, что пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

"Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности, 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь, прежде всего медицинская.

Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям – в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", – заявил начальник КОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.