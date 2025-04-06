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Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что выдвинет импичмент Трампу в течение 30 дней

14:10, 6 апреля 2025
Конгрессмен Эл Грин объявил о намерении вновь инициировать импичмент Трампа.
Конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что выдвинет импичмент Трампу в течение 30 дней
Фото: EPA/UPG
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Конгрессмен-демократ от Техаса Эл Грин заявил о намерении подать новые статьи импичмента против президента Дональда Трампа. Об этом он сообщил во время антивоенного митинга «Hands Off!» в Вашингтоне, передает The Hill.

«Нам нужен Сенат, который на этот раз осудит его. Он - Голиаф. Он имеет власть над генералами, Министерством юстиции, Республиканской партией. Но, друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», - заявил Грин. По его словам, он сам выступает в роли этого «Давида» и в течение следующих 30 дней внесет в Конгресс документы об импичменте.

Конгрессмен отметил, что, по его мнению, Трампу нельзя доверить руководство страной, ведь тот не способен гарантировать свободу и справедливость для всех граждан. Он также напомнил, что уже выступал с подобной инициативой ранее.

«Нам нужен Сенат, который на этот раз осудит его. И я говорю вам искренне: он - Голиаф. Он имеет власть над генералами, Министерством юстиции, Республиканской партией. Но, друзья, на каждого Голиафа есть свой Давид», - сказал Грин, обращаясь к Трампу.

Ранее, 5 февраля, он выступил в Палате представителей с подобным заявлением после того, как Дональд Трамп предложил, чтобы США взяли под контроль сектор Газа. Тогда Грин заявил: «Несправедливость в Газе - это угроза справедливости в США». Во время субботнего митинга он снова подчеркнул: «Газа не станет курортом. Палестинский народ должен иметь дом».

Эл Грин уже не впервые инициирует процедуру импичмента. Во время президентства Трампа он несколько раз вносил подобные документы, но они не были поддержаны большинством в Конгрессе.

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США Дональд Трамп

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