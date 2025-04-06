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Вместо собаки тишина в мессенджере – в Харькове судили псевдопродавца шпицев и болонок

15:04, 6 апреля 2025
В Харькове мужчина получил тюремный срок за мошенничество с фейковыми объявлениями о продаже собак.
Вместо собаки тишина в мессенджере – в Харькове судили псевдопродавца шпицев и болонок
Фото иллюстративное
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Коминтерновский районный суд города Харькова по делу № 641/1616/24 вынес приговор мужчине, который в течение семи месяцев обманывал покупателей на онлайн-платформе OLX, публикуя ложные объявления о продаже породистых собак.

Согласно материалам дела, ранее судимый житель села Троицкое, находясь в Харькове, создал схему онлайн-мошенничества. С сентября 2022 года по апрель 2023-го он размещал на маркетплейсе объявления о продаже популярных пород собак - шпицев, мальтипа и мальтийских болонок.

После получения предоплат на банковскую карточку мужчина прекращал выходить на связь с покупателями - не отвечал на звонки и сообщения. Всего таким образом он обманул десять человек на сумму около 48 тысяч гривен.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину и заявил о раскаянии. Однако суд учел, что мужчина уже имел непогашенную судимость за похожее преступление, и вынес решение об общем наказании - четыре года и один месяц лишения свободы.

Кроме тюремного срока, обвиняемый обязан вернуть потерпевшим все полученные средства.

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суд Харьков

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