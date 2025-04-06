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Замість собаки тиша в месенджері – у Харкові судили псевдопродавця шпіців і болонок

15:04, 6 квітня 2025
У Харкові чоловік отримав тюремний термін за шахрайство з фейковими оголошеннями про продаж собак.
Замість собаки тиша в месенджері – у Харкові судили псевдопродавця шпіців і болонок
Фото ілюстративне
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Комінтернівський районний суд міста Харкова у справі № 641/1616/24 виніс вирок чоловіку, який протягом семи місяців обманював покупців на онлайн-платформі OLX, публікуючи неправдиві оголошення про продаж породистих собак.

Згідно з матеріалами справи, раніше судимий мешканець села Троїцьке, перебуваючи в Харкові, створив схему онлайн-шахрайства. З вересня 2022 року по квітень 2023-го він розміщував на маркетплейсі оголошення про продаж популярних порід собак — шпіців, мальтіпу та мальтійських болонок.

Після отримання передплат на банківську картку чоловік припиняв виходити на зв'язок із покупцями — не відповідав на дзвінки та повідомлення. Усього в такий спосіб він ошукав десятьох осіб на суму близько 48 тисяч гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину та заявив про розкаяння. Однак суд врахував, що чоловік уже мав непогашену судимість за схожий злочин, і виніс рішення про загальне покарання — чотири роки і один місяць позбавлення волі.

Крім тюремного строку, обвинувачений зобов’язаний повернути потерпілим усі отримані кошти.

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суд Харків

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