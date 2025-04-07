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Аліменти в квадратних метрах – законний спосіб забезпечити дитину

07:36, 7 квітня 2025
В Україні один із батьків може припинити виплату аліментів, передавши дитині нерухомість.
Аліменти в квадратних метрах – законний спосіб забезпечити дитину
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Міністерство юстиції України нагадує, що сімейні правовідносини охоплюють не лише емоційні, а й юридичні аспекти, зокрема — матеріальне утримання дітей. Одним із способів припинення обов’язку зі сплати аліментів є передача нерухомого майна дитині.

Такий механізм передбачений законом і полягає в укладенні між батьками договору про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею права власності на нерухомість. Ініціаторами договору є один з батьків, який проживає окремо, та той, з ким фактично мешкає дитина.

Умови передачі майна замість аліментів

Згідно з чинним законодавством, батько або мати можуть передати дитині нерухомість — квартиру, будинок, земельну ділянку — як рівноцінну компенсацію майбутніх щомісячних виплат. Важливо, щоб це майно відповідало інтересам дитини.

Перед укладенням договору необхідно отримати погодження органу опіки та піклування — він має підтвердити, що передача нерухомості не порушує прав дитини.

Сам договір укладається у письмовій формі, посвідчується нотаріусом і підлягає державній реєстрації. Якщо дитині виповнилось 14 років, вона також бере участь у підписанні документа.

Право власності на майно оформлюється безпосередньо на дитину або спільно — на неї та на того з батьків, з ким вона проживає (на умовах часткової власності).

Подальші зобов’язання батьків

Після передачі нерухомості той з батьків, з ким проживає дитина, бере на себе зобов’язання самостійно забезпечувати її утримання. Водночас передача майна не звільняє обох батьків від участі в покритті додаткових витрат на дитину — зокрема, на лікування чи навчання.

Отримане в межах такого договору майно не може бути вилучене або відчужене до досягнення дитиною повноліття без згоди органу опіки.

Крім того, якщо з боку батька або матері, з яким проживає дитина, не виконуються зобов’язання щодо її утримання, інший з батьків має право звернутися до суду з вимогою розірвати договір.

Яке майно можна передавати

Згідно зі статтею 181 Цивільного кодексу України, до нерухомого майна належать земельні ділянки та об’єкти, які неможливо перемістити без втрати їх цілісності — це, зокрема, житлові та нежитлові будівлі, споруди тощо.

У Мін’юсті наголошують: передача майна замість аліментів — це відповідальний юридичний крок, що має відповідати найкращим інтересам дитини.

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діти аліменти Міністерство юстиції України

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