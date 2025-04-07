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Алименты в квадратных метрах – законный способ обеспечить ребенка

07:36, 7 апреля 2025
В Украине один из родителей может прекратить выплату алиментов, передав ребенку недвижимость.
Алименты в квадратных метрах – законный способ обеспечить ребенка
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Министерство юстиции Украины напоминает, что семейные правоотношения охватывают не только эмоциональные, но и юридические аспекты, в частности - материальное содержание детей. Одним из способов прекращения обязанности по уплате алиментов является передача недвижимого имущества ребенку.

Такой механизм предусмотрен законом и заключается в заключении между родителями договора о прекращении права на алименты в связи с передачей права собственности на недвижимость. Инициаторами договора является один из родителей, проживающий отдельно, и тот, с кем фактически проживает ребенок.

Условия передачи имущества вместо алиментов

Согласно действующему законодательству, отец или мать могут передать ребенку недвижимость - квартиру, дом, земельный участок - как равноценную компенсацию будущих ежемесячных выплат. Важно, чтобы это имущество соответствовало интересам ребенка.

Перед заключением договора необходимо получить согласование органа опеки и попечительства - он должен подтвердить, что передача недвижимости не нарушает прав ребенка.

Сам договор заключается в письменной форме, заверяется нотариусом и подлежит государственной регистрации. Если ребенку исполнилось 14 лет, он также участвует в подписании документа.

Право собственности на имущество оформляется непосредственно на ребенка или совместно - на него и на того из родителей, с кем он проживает (на условиях долевой собственности).

Дальнейшие обязательства родителей

После передачи недвижимости тот из родителей, с кем проживает ребенок, берет на себя обязательства самостоятельно обеспечивать его содержание. В то же время передача имущества не освобождает обоих родителей от участия в покрытии дополнительных расходов на ребенка - в частности, на лечение или обучение.

Полученное в рамках такого договора имущество не может быть изъято или отчуждено до достижения ребенком совершеннолетия без согласия органа опеки.

Кроме того, если со стороны отца или матери, с которым проживает ребенок, не выполняются обязательства по его содержанию, другой родитель имеет право обратиться в суд с требованием расторгнуть договор.

Какое имущество можно передавать

Согласно статье 181 Гражданского кодекса Украины, к недвижимому имуществу относятся земельные участки и объекты, которые невозможно переместить без потери их целостности - это, в частности, жилые и нежилые здания, сооружения и т.д.

В Минюсте отмечают: передача имущества вместо алиментов - это ответственный юридический шаг, который должен соответствовать наилучшим интересам ребенка.

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дети алименты Министерство юстиции Украины

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