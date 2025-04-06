Все баллистические ракеты атаковали Киев и область, — Юрий Игнат

Юрий Игнат заявил, что только одну из шести баллистических ракет удалось сбить.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 6 апреля Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Также сообщалось, что в Киеве из-за российской атаки частично разрушен бизнес-центр.

В ночь на 6 апреля россияне запустили по Украине 6 баллистических ракет. Одну удалось сбить, остальные атаковали Киев и область. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

«К сожалению, баллистических ракет, которых было всего шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные, к сожалению, попали — это Киевская область», — сказал он.

Игнат подчеркнул, что «Калибры» и ракеты Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы — всего 12 крылатых ракет.

«Таким образом, они не достигли своих целей и не нанесли того ущерба, который могли бы нанести», — добавил он.

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