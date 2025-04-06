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Усі балістичні ракети атакували Київ та область, — Юрій Ігнат

13:34, 6 квітня 2025
Юрій Ігнат заявив, що лише одну з шести балістичних ракет вдалося збити.
Усі балістичні ракети атакували Київ та область, — Юрій Ігнат
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч проти 6 квітня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Також ми писали, що у Києві через російську атаку частково зруйновано бізнес-центр. 

У ніч проти 6 квітня росіяни запустили по Україні 6 балістичних ракет. Одну вдалось збити, інші атакували Київ та область. Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«На жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання, це Київська область», - сказав він.

Ігнат підкреслив, що «Калібри» та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби в кількості 12 крилатих ракет.

«Таким чином не досягли вони своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати», - додав він.

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Київ Україна війна обстріл

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