Конгресмен-демократ Ел Ґрін заявив, що висуне імпічмент Трампу протягом 30 днів

Конгресмен Ел Ґрін оголосив про намір знову ініціювати імпічмент Трампа.

Фото: EPA/UPG

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Конгресмен-демократ від Техасу Ел Ґрін заявив про намір подати нові статті імпічменту проти президента Дональда Трампа. Про це він повідомив під час антивоєнного мітингу «Hands Off!» у Вашингтоні, передає The Hill.

«Нам потрібен Сенат, який цього разу засудить його. Він — Голіаф. Він має владу над генералами, Міністерством юстиції, Республіканською партією. Але, друзі, на кожного Голіафа є свій Давид», — заявив Ґрін. За його словами, він сам виступає в ролі цього «Давида» і протягом наступних 30 днів внесе до Конгресу документи про імпічмент.

Конгресмен зазначив, що, на його думку, Трампу не можна довірити керівництво країною, адже той не здатен гарантувати свободу і справедливість для всіх громадян. Він також нагадав, що вже виступав із подібною ініціативою раніше.

«Нам потрібен Сенат, який цього разу засудить його. І я кажу вам щиро: він — Голіаф. Він має владу над генералами, Міністерством юстиції, Республіканською партією. Але, друзі, на кожного Голіафа є свій Давид», — сказав Ґрін, звертаючись до Трампа.

Раніше, 5 лютого, він виступив у Палаті представників із подібною заявою після того, як Дональд Трамп запропонував, щоб США взяли під контроль сектор Газа. Тоді Ґрін заявив: «Несправедливість у Газі — це загроза справедливості в США». Під час суботнього мітингу він знову наголосив: «Газа не стане курортом. Палестинський народ має мати дім».

Ел Ґрін уже не вперше ініціює процедуру імпічменту. Під час президентства Трампа він кілька разів вносив подібні документи, але вони не були підтримані більшістю в Конгресі.

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