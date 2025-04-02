Подписывать иск или жалобу необходимо после изложения основного текста – Верховный Суд

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда должен был решить вопрос о назначении подписи и месте ее расположения в письменном документе, в том числе в апелляционной или кассационной жалобе.

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Подпись лица, обращающегося с процессуальным документом в суд, подводит итог изложенному выше по тексту, что тем самым подтверждает согласие со всем, что в нем указано. Таким образом, надлежащим выполнением требований процессуального закона о подписании письменного документа является проставление подписи лицом после изложения основного текста этого документа. На это указал Верховный Суд в постановлении от 24 февраля 2025 года по делу №930/771/23 о возмещении морального вреда.

Так, суд первой инстанции признал иск неподанным и вернул его истцу. Судебное решение было мотивировано тем, что истец не устранил недостатки искового заявления, указанные в определении районного суда. Не соглашаясь с определением районного суда, истец обратился в апелляционный суд с апелляционной жалобой на это решение суда.

Апелляционный суд вернул жалобу заявителю, поскольку посчитал, что апелляционная жалоба не подписана заявителем, в частности, не содержит подписи под текстом апелляционной жалобы или под отметкой о наличии приложений; имеющаяся запись в левом верхнем углу титульной страницы жалобы по своей сути является визированием документа, а не его подписанием.

Истец подал в Верховный Суд кассационные жалобы на соответствующие судебные решения апелляционного суда, которые также не содержат подписи после основного текста документов.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда должен был решить вопрос о назначении подписи и месте ее расположения в письменном документе, в том числе в апелляционной или кассационной жалобе.

Закрывая кассационное производство, ОП КГС ВС отметила, что кассационные жалобы истца содержат графическое изображение подписи, расположенное в левом верхнем углу первой страницы перед текстом жалоб, однако не подписаны после изложения текста жалоб.

Подпись перед текстом документа не будет выполнять удостоверяющую функцию относительно его содержания, а может выполнять другие задачи, в частности визирование.

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда также указал, что надлежащим выполнением требований процессуального закона о подписании письменного документа является проставление подписи лицом после основного текста этого документа или сведений о его приложениях (в случае их наличия).

Намерением законодателя было структурировать требования к апелляционной жалобе не только в содержательном (перечень определенной информации, которую лицо, подающее апелляционную жалобу, должно изложить), но и в логически-последовательном (хронологическом) контексте – наименование суда, в который подается апелляционная жалоба, не должно указываться в конце апелляционной жалобы, а следовательно, и подпись лица, подающего апелляционную жалобу, или его представителя не должна располагаться в начале апелляционной жалобы.

Автор: Наталя Мамченко

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