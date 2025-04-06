На горе Пип Иван выпало почти 30 сантиметров снега — видео

Из-за непогоды туристам советуют воздержаться от походов.

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В воскресенье, 6 апреля, на вершине горы Пип Иван выпало около 30 см снега, сильный ветер и ограниченная видимость. Туристов призывают воздержаться от походов в горы. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

«В связи с резким ухудшением погодных условий в высокогорье призываем воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды. Порывы ветра и метели могут представлять смертельную опасность. Ограниченная видимость затрудняет ориентацию даже опытным туристам», — подчеркивают спасатели.

Ранее синоптики прогнозировали, что 6 апреля погода в Украине резко изменится. Ожидается похолодание, осадки и даже мокрый снег.

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