Трамп заявил об отсутствии инфляции в США и многомиллиардных доходах от пошлин

Дональд Трамп сказал, что США больше не испытывают инфляционных рисков благодаря его тарифной политике.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его тарифной политике цены на нефть и продовольствие снижаются, в США больше нет инфляционных рисков, а в страну еженедельно поступают многомиллиардные доходы от пошлин.

«Цены на нефть снизились, процентные ставки упали (медлительная Федеральная резервная система должна понизить ставки!), цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам. И это несмотря на то, что главный эксплуататор - Китай, чьи рынки переживают крах, − только что повысил свои тарифы на 34%, сверх своих и без того абсурдно высоких долгосрочных тарифов, проигнорировав мое предупреждение странам-эксплуататорам не отвечать на введение пошлин», − написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

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