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Трамп заявив про відсутність інфляції в США та про багатомільярдні доходи від мит

14:47, 7 квітня 2025
Дональд Трамп сказав, що США більше не мають інфляційних ризиків завдяки його тарифній політиці.
Трамп заявив про відсутність інфляції в США та про багатомільярдні доходи від мит
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Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його тарифній політиці ціни на нафту та продовольство знижуються, у США більше немає інфляційних ризиків, а до країни щотижня надходять багатомільярдні доходи від мит.

«Ціни на нафту знизилися, відсоткові ставки впали (повільна Федеральна резервна система повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування зменшилися, інфляції немає, а США, які тривалий час експлуатувалися, тепер щотижня отримують мільярди доларів від країн-експлуататорів завдяки вже введеним тарифам. І це незважаючи на те, що головний експлуататор - Китай, чиї ринки переживають крах, щойно підвищив свої тарифи на 34%, понад свої і без того абсурдно високі довгострокові тарифи, проігнорувавши моє попередження країнам-експлуататорам не відповідати на введення мит», − написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

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США Дональд Трамп

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