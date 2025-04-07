Трамп заявив про відсутність інфляції в США та про багатомільярдні доходи від мит

Дональд Трамп сказав, що США більше не мають інфляційних ризиків завдяки його тарифній політиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його тарифній політиці ціни на нафту та продовольство знижуються, у США більше немає інфляційних ризиків, а до країни щотижня надходять багатомільярдні доходи від мит.

«Ціни на нафту знизилися, відсоткові ставки впали (повільна Федеральна резервна система повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування зменшилися, інфляції немає, а США, які тривалий час експлуатувалися, тепер щотижня отримують мільярди доларів від країн-експлуататорів завдяки вже введеним тарифам. І це незважаючи на те, що головний експлуататор - Китай, чиї ринки переживають крах, щойно підвищив свої тарифи на 34%, понад свої і без того абсурдно високі довгострокові тарифи, проігнорувавши моє попередження країнам-експлуататорам не відповідати на введення мит», − написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Як писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.