Депутат Житомирської облради за 10 тисяч доларів «влаштовував» на роботу до держустанов, — ДБР

Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів.

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У Києві затримали на «гарячому» чинного депутата Житомирської обласної ради, який за 10 тисяч доларів «влаштовував» на роботу до держустанови на конкурсну посаду. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, у березні 2025 року фігурант зустрівся з потенційним «клієнтом» і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За «вирішення питання» він запросив 10 тисяч доларів.

3 квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

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