Практика судів
  1. В Україні

Депутат Житомирської облради за 10 тисяч доларів «влаштовував» на роботу до держустанов, — ДБР

19:27, 7 квітня 2025
Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів.
Депутат Житомирської облради за 10 тисяч доларів «влаштовував» на роботу до держустанов, — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві затримали на «гарячому» чинного депутата Житомирської обласної ради, який за 10 тисяч доларів «влаштовував» на роботу до держустанови на конкурсну посаду. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, у березні 2025 року фігурант зустрівся з потенційним «клієнтом» і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За «вирішення питання» він запросив 10 тисяч доларів.

3 квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар депутат ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заступниця міністра оборони Черногоренко про потребу в Управлінні космічної політики: «Розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі»

За словам заступниці міністра Катерини Черногоренко, розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі, і Україна також має бути не просто спостерігачем у космосі, а гравцем.

Європа готова вести переговори зі США, але ми також готові відповісти контрзаходами – Урсула фон дер Ляєн

Ми запропонували тарифи нуль за нуль для промислових товарів – голова Єврокомісії.

Жінка вимагала оформити їй закордонний паспорт без використання біометричних даних і без застосування безконтактного електронного носія — що вирішив Верховний Суд

Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься лише у паспорті громадянина України – позиція Верховного Суду.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зареєстрували законопроект щодо нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як стверджують ініціатори законопроекту, після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду