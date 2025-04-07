Прикордонники врятували двох ухилянтів, які 8 діб блукали у Карпатах

У Карпатах врятували двох чоловіків, які заблукали, намагаючись перейти кордон з Румунією.

Фото: zahidnuy.kordon

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Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон з Румунією, були врятовані прикордонниками після восьми діб, проведених у горах Карпат. За інформацією Державної прикордонної служби, чоловіки намагалися обійти контрольні пости, але під час шляху заблукали і потрапили у заметіль.

В умовах снігопаду і низьких температур вони не змогли самостійно вибратися і звернулися за допомогою, зателефонувавши прикордонникам. Пошукова операція була організована негайно, до неї залучили рятувальників ДСНС і оператора безпілотного літального апарата (БпЛА).

Пошуки тривали до ранку, а в складних погодних умовах — сніг, туман і мороз — зусиллями рятувальників чоловіків вдалося знайти. Вони були передані медикам для подальшої допомоги.

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