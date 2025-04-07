Пограничники спасли двух уклонистов, которые 8 суток блуждали в Карпатах

В Карпатах спасли двух мужчин, которые заблудились, пытаясь перейти границу с Румынией.

Фото: zahidnuy.kordon

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Двое мужчин, которые пытались незаконно перейти границу с Румынией, были спасены пограничниками после восьми суток, проведенных в горах Карпат. По информации Государственной пограничной службы, мужчины пытались обойти контрольные посты, но во время пути заблудились и попали в метель.

В условиях снегопада и низких температур они не смогли самостоятельно выбраться и обратились за помощью, позвонив пограничникам. Поисковая операция была организована немедленно, к ней привлекли спасателей ГСЧС и оператора беспилотного летательного аппарата (БпЛА).

Поиски продолжались до утра, а в сложных погодных условиях - снег, туман и мороз - усилиями спасателей мужчин удалось найти. Они были переданы медикам для дальнейшей помощи.

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