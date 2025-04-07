Депутат Житомирского облсовета за 10 тысяч долларов «устраивал» на работу в госучреждения, — ГБР

Депутат уверял, что имеет влиятельные связи среди высокопоставленных чиновников, правоохранителей и представителей контролирующих органов.

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В Киеве задержали «на горячем» действующего депутата Житомирского областного совета, который за 10 тысяч долларов «устроил» на работу в госучреждение на конкурсную должность. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, в марте 2025 года фигурант встретился с потенциальным «клиентом» и предложил помощь в трудоустройстве. Депутат уверял, что имеет влиятельные связи среди высокопоставленных чиновников, правоохранителей и представителей контролирующих органов. За «решение вопроса» он запросил 10 тысяч долларов.

3 апреля правоохранители задержали депутата во время получения всей оговоренной суммы.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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