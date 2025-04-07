Минобороны в первом квартале 2025 года законтрактовало тылового обеспечения на 44,8 млрд грн

Минобороны уже использовало 66% тылового годового бюджета.

Фото: mod.gov.ua

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В первом квартале 2025 года «Государственный оператор тыла» (ДОТ) Министерства обороны Украины заключил контракты на поставку тылового имущества на сумму 44,8 млрд грн. Это составляет почти 66% от годового бюджета на эти нужды, который утвержден на уровне 67,6 млрд грн. Об этом сообщили в Минобороны.

По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, заблаговременное утверждение планов закупок еще в 2024 году позволило оперативно начать их реализацию и обеспечить стабильные поставки необходимых материалов.

Больше всего средств было направлено на питание - 21,4 млрд грн. На вещевое имущество заключено контрактов на 16,4 млрд грн, еще 7 млрд грн - на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Среди закупленного - летние полевые костюмы на 1,8 млрд грн. Из них уже доставлено на склады продукции на 433 млн грн, что позволило вовремя обеспечить военнослужащих одеждой перед началом теплого сезона.

Кроме того, законтрактованы средства индивидуальной защиты на общую сумму 3,8 млрд грн. В частности, бронежилетов - на 3,1 млрд грн, шлемов - на 700 млн грн, тактических очков - на 100 млн грн. По данным Минобороны, это позволило своевременно передать необходимое оснащение военным подразделениям.

В ведомстве также сообщили, что в рамках политики локализации участников тендеров обязывают производить продукцию в Украине. Это, по оценке МОУ, способствует развитию национальной промышленности и созданию новых рабочих мест в стратегических отраслях.

Еще одно нововведение - закупка дизельного топлива с маркировкой красителями. Эта система позволяет отслеживать каждую партию топлива, закупленного для нужд Вооруженных сил, и снижает риски злоупотреблений и нецелевого использования.

Минобороны продолжает внедрять меры для эффективного тылового обеспечения военных и прозрачного использования бюджетных средств.

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