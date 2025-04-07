Практика судів
  1. В Україні

Міноборони у першому кварталі 2025 року законтрактувало тилового забезпечення на 44,8 млрд грн

15:18, 7 квітня 2025
Міноборони вже використало 66% тилового річного бюджету.
Міноборони у першому кварталі 2025 року законтрактувало тилового забезпечення на 44,8 млрд грн
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У першому кварталі 2025 року «Державний оператор тилу» (ДОТ) Міністерства оборони України уклав контракти на постачання тилового майна на суму 44,8 млрд грн. Це становить майже 66% від річного бюджету на ці потреби, який затверджено на рівні 67,6 млрд грн. Про це повідомили в Міноборони.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, завчасне затвердження планів закупівель ще у 2024 році дозволило оперативно розпочати їх реалізацію та забезпечити стабільне постачання необхідних матеріалів.

Найбільше коштів було спрямовано на харчування — 21,4 млрд грн. На речове майно укладено контрактів на 16,4 млрд грн, ще 7 млрд грн — на паливно-мастильні матеріали (ПММ).

Серед закупленого — літні польові костюми на 1,8 млрд грн. З них уже доставлено на склади продукції на 433 млн грн, що дозволило вчасно забезпечити військовослужбовців одягом перед початком теплого сезону.

Крім того, законтрактовано засоби індивідуального захисту на загальну суму 3,8 млрд грн. Зокрема, бронежилетів — на 3,1 млрд грн, шоломів — на 700 млн грн, тактичних окулярів — на 100 млн грн. За даними Міноборони, це дало змогу своєчасно передати необхідне оснащення військовим підрозділам.

У відомстві також повідомили, що в межах політики локалізації учасників тендерів зобов’язують виробляти продукцію в Україні. Це, за оцінкою МОУ, сприяє розвитку національної промисловості та створенню нових робочих місць у стратегічних галузях.

Ще одне нововведення — закупівля дизельного пального з маркуванням барвниками. Ця система дозволяє відстежувати кожну партію пального, закупленого для потреб Збройних сил, і знижує ризики зловживань та нецільового використання.

Міноборони продовжує впроваджувати заходи для ефективного тилового забезпечення військових та прозорого використання бюджетних коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

фінанси Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жінка вимагала оформити їй закордонний паспорт без використання біометричних даних і без застосування безконтактного електронного носія — що вирішив Верховний Суд

Особам гарантується право на відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук до безконтактного електронного носія, що міститься лише у паспорті громадянина України – позиція Верховного Суду.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зареєстрували законопроект щодо нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як стверджують ініціатори законопроекту, після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

Члени ВККС можуть перевіряти роботи і виставляти бали у вихідні дні чи в період перебування у відпустці або на лікарняному – Сергій Чумак

При цьому можливість віддаленого доступу до «Системи автоматизації робочих процесів Комісії», навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

«Ні там, ні тут» — історія перевірки головою ВККС практичних завдань кандидатів в апеляційні адмінсуди перетворюється на детектив

За офіційною інформацією ВККС, під час перевірки практичних завдань учасників конкурсу до апеляційних адміністративних судів, Андрій Пасічник був у відпустці та на лікарняному.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду