Міноборони у першому кварталі 2025 року законтрактувало тилового забезпечення на 44,8 млрд грн

Міноборони вже використало 66% тилового річного бюджету.

Фото: mod.gov.ua

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У першому кварталі 2025 року «Державний оператор тилу» (ДОТ) Міністерства оборони України уклав контракти на постачання тилового майна на суму 44,8 млрд грн. Це становить майже 66% від річного бюджету на ці потреби, який затверджено на рівні 67,6 млрд грн. Про це повідомили в Міноборони.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, завчасне затвердження планів закупівель ще у 2024 році дозволило оперативно розпочати їх реалізацію та забезпечити стабільне постачання необхідних матеріалів.

Найбільше коштів було спрямовано на харчування — 21,4 млрд грн. На речове майно укладено контрактів на 16,4 млрд грн, ще 7 млрд грн — на паливно-мастильні матеріали (ПММ).

Серед закупленого — літні польові костюми на 1,8 млрд грн. З них уже доставлено на склади продукції на 433 млн грн, що дозволило вчасно забезпечити військовослужбовців одягом перед початком теплого сезону.

Крім того, законтрактовано засоби індивідуального захисту на загальну суму 3,8 млрд грн. Зокрема, бронежилетів — на 3,1 млрд грн, шоломів — на 700 млн грн, тактичних окулярів — на 100 млн грн. За даними Міноборони, це дало змогу своєчасно передати необхідне оснащення військовим підрозділам.

У відомстві також повідомили, що в межах політики локалізації учасників тендерів зобов’язують виробляти продукцію в Україні. Це, за оцінкою МОУ, сприяє розвитку національної промисловості та створенню нових робочих місць у стратегічних галузях.

Ще одне нововведення — закупівля дизельного пального з маркуванням барвниками. Ця система дозволяє відстежувати кожну партію пального, закупленого для потреб Збройних сил, і знижує ризики зловживань та нецільового використання.

Міноборони продовжує впроваджувати заходи для ефективного тилового забезпечення військових та прозорого використання бюджетних коштів.

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