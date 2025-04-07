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Мінцифри запускає платформу Мрія для всіх шкіл – зі штучним інтелектом та оцінками у телефоні

12:54, 7 квітня 2025
Михайло Федоров анонсував, що запуск освітньої платформи Мрія відбудеться вже цього тижня.
Мінцифри запускає платформу Мрія для всіх шкіл – зі штучним інтелектом та оцінками у телефоні
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Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що запуск освітньої платформи «Мрія» зі штучним інтелектом, гейміфікацією, оцінками «олівчиком» у телефоні для кожної школи відбудеться вже цього тижня.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування нового освітнього застосунку «Мрія».

В рамках бета-тестування відбувається перевірка різноманітних функцій застосунку, включаючи авторизацію, ведення журналу, чати, сповіщення та аналітику досягнень. До цього також включається навчання вчителів користуватися програмою, щоб вони могли швидко та ефективно впровадити її в навчальний процес.

Як ми писали, 16 лютого Уряд ухвалив постанову про застосунок «Мрія». За словами віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності.

«Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії», - зазначив він.

Як розповів Федоров, у застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

Крім того, буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.

На першому етапі в застосунку буде:

  • особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;
  • цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;
  • збір, обробка, накопичення, передача та відображення даних про освітній процес;
  • альтернатива учнівського квитка в застосунку.

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Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров школа

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