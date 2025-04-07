Біткоїн відкотився до листопада минулого року і просів до $75 тисяч

Біткоїн втратив 26% з початку року.

Фото: changeit.com.ua

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Біткоїн продовжує втрачати позиції: станом на 7 квітня курс криптовалюти опустився до $75 тисяч. За даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, у першому кварталі 2025 року BTC/USD знизився майже на 26%.

Це найнижчий показник з листопада 2024 року. Для порівняння, на початку січня біткоїн коштував близько $104 тисяч.

Протягом останніх місяців ринок демонстрував підвищену волатильність. Серед основних факторів — зміни торгових тарифів у США та зростання побоювань щодо можливої рецесії. Це спричинило втрати не лише на крипторинку, а й серед інших ризикових активів.

Американські фондові індекси також зазнали значного падіння: 4 квітня S&P 500 і Nasdaq Composite завершили торговий день зі зниженням майже на 6%.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що Bitcoin та Ethereum, як і інші цінні криптовалюти, будуть основою стратегічного резерву криптовалют США.

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