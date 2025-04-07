Биткоин откатился к ноябрю прошлого года и просел до $75 тысяч

Биткоин потерял 26% с начала года.

Фото: changeit.com.ua

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Биткоин продолжает терять позиции: по состоянию на 7 апреля курс криптовалюты опустился до $75 тысяч. По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView, в первом квартале 2025 года BTC/USD снизился почти на 26%.

Это самый низкий показатель с ноября 2024 года. Для сравнения, в начале января биткоин стоил около $104 тысяч.

В течение последних месяцев рынок демонстрировал повышенную волатильность. Среди основных факторов - изменения торговых тарифов в США и рост опасений относительно возможной рецессии. Это привело к потерям не только на крипторынке, но и среди других рисковых активов.

Американские фондовые индексы также подверглись значительному падению: 4 апреля S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торговый день со снижением почти на 6%.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Bitcoin и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут основой стратегического резерва криптовалют США.

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