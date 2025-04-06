Увольнение с военной службы одного из сыновей для ухода за отцом – лицом с инвалидностью – Верховный Суд указал, что должны учитывать суды

Следует учитывать не только физическое присутствие других членов семьи первой или второй степени родства, но и их реальную возможность осуществлять такой уход.

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При решении вопроса об освобождении военнослужащего от военной службы по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за одним из родителей, являющимся лицом с инвалидностью I группы, следует учитывать не только физическое присутствие других членов семьи первой или второй степени родства, но и их реальную возможность осуществлять такой уход. На это указал Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 27 февраля 2025 года по делу № 380/16966/24 по иску лица к воинской части о взыскании среднего денежного содержания за несвоевременный расчет.

Обстоятельства дела

Истец – военнослужащий, который обратился к воинской части с рапортом об увольнении с военной службы для ухода за своим отцом, являющимся лицом с инвалидностью I группы и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Командование отказало в увольнении, ссылаясь на то, что у истца есть брат, который также является членом семьи первой степени родства.

Суд первой инстанции решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, признал отказ в увольнении истца противоправным и обязал воинскую часть уволить его с военной службы на основании подпункта «г» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона от 25 марта 1992 года № 2232-XII «О воинской обязанности и военной службе», поскольку брат истца также проходит военную службу и в связи с этим не может осуществлять уход.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

При решении вопроса об освобождении военнослужащего от военной службы по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за одним из родителей, являющимся лицом с инвалидностью I группы, следует учитывать не только физическое присутствие других членов семьи первой или второй степени родства, но и их реальную возможность осуществлять такой уход.

Военная служба является объективным обстоятельством, которое делает невозможным фактическое осуществление ухода, поскольку военнослужащие не могут свободно распоряжаться своим местонахождением и временем.

Таким образом, если другой член семьи первой степени родства (например, брат истца) также проходит военную службу, он считается отсутствующим в понимании подпункта «г» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона № 2232-XII.

Следовательно, при отсутствии других лиц, способных осуществлять уход, один из военнослужащих имеет право на освобождение от военной службы для выполнения этой обязанности. Прохождение военной службы братом истца не может быть достаточным основанием для отказа в освобождении другого военнослужащего, поскольку такой член семьи не может взять на себя фактическую опеку и осуществлять необходимый уход. Освобождение одного из военнослужащих для обеспечения надлежащего ухода за лицом с инвалидностью I группы в данном случае является правомерным также с точки зрения соблюдения принципов социальной справедливости и гарантий социальной защиты.

В то же время отказ в освобождении истца при наличии у него обязанности по уходу за лицом с инвалидностью и отсутствии другого лица, способного реально обеспечить необходимый уход в сложившейся ситуации, противоречит принципам: государственных гарантий социальной защиты; недопущения препятствий в реализации прав человека; приоритетности прав лиц с инвалидностью на получение надлежащего ухода.

Автор: Наталя Мамченко

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