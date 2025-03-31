В УЗ уверяют, что утечки данных во время кибератаки не было

По словам председателя правления «Укрзализныци», персональные данные пассажиров не попали в руки хакеров.

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Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский заявил, что во время недавней кибератаки на компанию утечки данных не произошло. Это касается как персональных данных пассажиров, так и информации о военных перевозках.

«К сожалению, когда у нас возникает какая-то ситуация. Очень часто какие-то люди пробуют на этом манипулировать, спекулировать. Это часть такой информационной атаки», - отметил Перцовский в комментарии Новости.LIVE.

По словам Перцовского, информация о специальных военных грузах не хранится в цифровых системах «Укрзализныци». Для этого используется отдельный документооборот, функционирующий в закрытых каналах связи.

«Он происходит относительно всех протоколов и в закрытых каналах, даже если враг пытался получить информацию об этом - эта информация защищена и не является доступной», - пояснил руководитель компании.

Перцовский также заверил, что «Укрзализныця» не хранит персональных данных пассажиров. Система продажи билетов работает таким образом, что получает только подтверждение или отказ в отношении определенных пользователей, не сохраняя их личных данных.

Таким образом, кибератака не повлияла на безопасность информации, связанной с перевозками компании.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта стали временно недоступны онлайн-сервисы Укрзалізниці. Оказалось, что причиной сбоя в онлайн-системах стала масштабная кибератака. И уже 28 марта на сайте и в приложении «Укрзализныци» снова произошел технический сбой.

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